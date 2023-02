La expareja del cantante Pedro Loli, Fiorella Méndez, sorprendió a sus seguidores con un preocupante mensaje. A través de Instagram Stories, contó que está pasando por un momento muy difícil.

“Días realmente intensos, donde no tenía ganas de sonreír. Mi único motivo para seguir es definitivamente mi bebé. No me imagino una vida sin él”, escribió Fiorella Méndez en Instagram Stories.

La exproductora de ‘La banda del chino’ contó que se ausentará de las redes sociales: “Me encantaría estar más activa en redes, pero necesito una pausa. Muy pocas personas saben por lo que estoy pasando. Gracias a mi familia por ser mi soporte en todo momento”.

“Gracias Dios por poner en mi camino a personas maravillosas, amigos que están para mí en todo momento. Estaré enternamente agradecida con ustedes”, se lee en el post de Fiorella Méndez.

Además, Fiorella Méndez afirmó que, pese al mal momento, también vivió cosas postivas: “Dentro de todo lo malo hubieron momentos en los que a pesar de la tormenta sonreí con el alma. Disculpen si no contesto los mensajes de WhatsApp”.

Foto: Instagram @fiorellamendezd

TE PUEDE INTERESAR