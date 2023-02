La noche de este 2 de febrero, Yaco Eskenazi se dejo ver en el partido benéfico que organizaron los ‘Once Machos’ por la salud del ídolo crema Roberto Chale. El presentador no tuvo ningún problema en mostrarse junto a Óscar del Portal y Aldo Miyashiro, quienes estuvieron envueltos en tremendo escándalo de infidelidad con las reporteras: Fiorella Méndez y Fiorella Retiz respectivamente.

En las imágenes se ve al capitán histórico de los ‘guerreros’ pichangueando con la polémica dupla en el Estadio Municipal de La Molina. De inmediato, miles de seguidores de Natalie Vértiz le advirtieron del ‘encuentro’.

“Noooo. Avísenle a Natalie que Yaco está junto a Satanás”, escribió un usuario en Twitter junto a una instantánea donde se ve a Eskenazi y Del Portal juntos siendo entrevistados por un medio deportivo.

Nooooo!!! Avísenle a Natali que Yaco está junto a Satanas! pic.twitter.com/zj3dV9LnR2 — Pajita (@MeDicenPajita) February 3, 2023

“Esas malas juntas”, “El próximo ampayado de Magaly”, “El camino del Mal”, “El demonio”, “Se nos viene el divorcio o la incondicional del año”, fueron algunos de los comentarios.

Meses atrás, Yaco Eskenazi señaló que seguirá jugando ´pichangas’ con los ‘Once Machos’ y no tiene porque pedirle permiso a su esposa y madre de sus dos hijos, Natalie Vértiz.

“Yo no tengo que pedirle permiso a mi esposa (Natalie Vértiz ) para ir a jugar fútbol. Es algo que a mi me apasiona, me gusta y voy a practicar siempre y mientras que lo practique con mis amigos no hay nada de que preocuparse”, dijo en Amor y fuego.