No tiene remedio. El popular Samuel Suárez usó su ironía para burlarse de “todos los éxitos internacionales” de Michelle Soifer y quien no perdió la oportunidad para subirse al trencito del raje, fue el ex de la ‘Michi’, Giuseppe Benignini, más conocido como ‘El Principito’.

Según el ‘Principito’, el producto de Michelle Soifer, le habría prometido cantar con el internacional ‘Bad Bunny’ y eso hizo que Giuseppe, crea que la ‘chica reality’, sería tan grande como ‘Karol G’: “Yo también pensé que sería la próxima Karol G, como su ‘Productor’ dijo que la iba a poner a grabar un fixture con Bad Bunny”.

Además, el ‘Principito’ asumió que Michelle Soifer estaría en el último álbum de ‘Bad Bunny’: “Bueno, eso fue lo que nos dijo en la reunión que fuimos. Yo pensé que estaría en el álbum ‘Un verano si ti’”.

