El youtuber Samuel González, conocido popularmente como “El Shamuco”, confirmó que no trabajará más con el equipo de ‘La Uchulú'. El joven centrará sus esfuerzos en su propio canal de Youtube ahora que ya no participará en los videos de la participante de ‘El Artista del Año’.

‘El Shamuco’ expresó su incomodidad porque - según dijo - no le comunicaron sobre su salida del canal de La Uchulú y que ignora las razones.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando”, dijo en diálogo al diario Trome.

Despedida en ‘Reventonazo de la Chola’

Comentó que el programa ‘Reventonazo de la Chola’, que conduce Ernesto Pimentel, les propuso grabar una despedida ante los pedidos de sus seguidores y se aceptó la invitación. La fecha aún no está coordinada.

“En el Reventonazo nos dieron una propuesta de grabar un último video del final de mi historia con la Uchulú, lo cual acepté con mucho gusto, debido a que las personas se merecen una explicación. Nuestros fans se merecen una explicación del porque se termina nuestra historia y con el respeto que se merecen, se debería haber grabado ese video; pero por percances no se pudo grabar. Aún está en planes. Sí se va a grabar, pero en otra fecha”, manifestó.

El Shamuco en Youtube

Samuel González comenzó a grabar videos para la plataforma de Youtube luego de atravesar por una profunda depresión por la muerte de su padre.

“Ahí coincidí con la Uchulú. Yo ya lo conocía de unos cinco años antes; pero volvimos a coincidir y me invitó a formar parte de su equipo cuando recién tenía 15 días de grabar sola y desde ese entonces comenzamos a hacer videos hasta que decidimos tomar caminos diferentes”.

