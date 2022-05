Nada se puede borrar de internet y algunos momentos graciosos de Magaly Medina, han resucitado gracias a TikTok y en esta ocasión, la declaración de amor del ‘Sopilote’ a la ‘urraca’, se volvió viral.

Luego de un informe de ‘Magaly TV’ en el que luchador conocido como ‘Sopilote’, declaró que le gusta “Magaly Medina’, la producción no tuvo mejor idea que traerlo al set y lejos de amilanarse, él volvió a confirmar su gusto por la ‘urraca’: “He venido personalmente a decirte lo que dije la otra vez, lo acaban de pasar ahorita y bueno, me gustas”, dejando sin palabras por un momento a la pelirroja.

Algunos usuarios decidieron ir más lejos con sus bromas y afirmaron que al ‘Sopilote’, “Tanto golpe ya le nubla la visión”, mientras que otros elogiaron la frialdad del luchador al no ‘achicarse’ frente a la conductora de espectáculos.

