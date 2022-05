Ha pasado un día desde que la hermana de Samuel Suárez se casó y parte de la boda fue compartida por el conductor de ‘Instarandula’ en sus redes sociales, donde además rompió en llanto al recordar que su hermana se va de la casa.

Ahora le tocó a él, Samuel experimentó por primera vez la emoción de ver a un familiar cercano contrayendo nupcias: “Yo ya entiendo todo lo que deben pasar los hermanos y la familia al ver a un ser querido subirse al altar”.

El conductor de ‘Instarandula’ no pudo evitar llorar en el momento de la ceremonia y lo describió así: “Ayer yo vi a mi hermana y estaba normal, pero cuando pasaba y la veía subía al altar, no les miento, se me caía las lágrimas, porque es una sensación inexplicable, porque con ella me peleaba por el control de chiquito y tuve las peores peleas y todos los momentos bonitos y verla en este momento tan importante, fue guau”.

Samuel lloró al recordar la ceremonia; sin embargo, aclaró que su llanto no fue de tristeza: “Bueno, estoy muy contento y no puedo dejar de llorar porque cada ver que recuerdo, se me parte el alma, porque aunque no lo creas, se te va un familiar a ser feliz, lejos de casa”.

