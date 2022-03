Tras terminar su relación con Karol G y empezar una nueva historia con Yailin La Más Viral, el cantante boricua Anuel AA ha ido eliminando los recuerdos de la colombiana. Tal como dejó ver en sus redes sociales, el intérprete de “Adictiva” empezó con el retoque de algunos de los tatuajes que tenía de su ex novia, como el dibujo inspirado en una foto de ambos que tenía en su espalda.

En el mes de enero, el puertorriqueño contactó a un reconocido tatuador para que haga su arte en uno de sus brazos y de paso, aprovechó para crear un nuevo diseño que iría localizado sobre el tatuaje de gran tamaño donde junto a Karol G posa sacando la lengua.

Si bien se creyó que ese día Anuel AA cubrió el tatuaje de su espalda, al parecer eso nunca habría sucedido. Recientemente, una canción del reguetonero ha dado qué hablar por un controversial verso, el cual da a entender que aún no olvida a la nacida en Medellín y por el contrario, conserva sus recuerdos.

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, es un rapero y cantante puertorriqueño (Foto: Anuel / Instagram)

EL TATUAJE DE KAROL G QUE ANUELL AA NO SE QUIERE BORRAR

Anuel AA intentó hacer un cover-up con un diseño que incluía unas grandes alas y que supuestamente le colocaron en la espalda. El tatuaje que tenía con Karol G, basado en una fotografía tomada al interior de un vehículo, parecía ser parte del pasado, hasta hace unos días.

El controversial tatuaje de Anuel y Karol G (Foto: Anuel AA / Instagram)

LA CANCIÓN DE ANUELL AA QUE REVELÓ QUE AÚN MANTIENE SU TATUAJE CON KAROL G

En una parte de su nueva canción titulada “McGregor”, el novio de Yailin La Más Viral afirma: “Ya yo ni estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrao”, lo que da a conocer que no habría cubierto los diseños que se realizó durante su relación con la cantante de “Tusa”.

Lo cierto es que existe la posibilidad de que la letra de su nuevo tema no tenga nada ver con la realidad y si haya borrado el enorme tatuaje de su ex enamorada.

¿KAROL G SUFRIÓ LA INFIDELIDAD DE ANUEL AA CON YAILIN LA MÁS VIRAL?

Los rumores de la supuesta infidelidad de Anuel AA hacia Karol G con Yailin La Más Viral surgió luego de que la cantante de “Tusa” enviara un mensaje en un concierto, justo antes de cantar “A ella”.

“Se metió en mi relación y me lo quitó. Pero, mami, al final del día, si así fue conmigo…”, manifestó la celebridad. Muchos señalaron que era parte del mencionado tema, como introducción, pero otros fans lo vieron como un mensaje para su expareja.