La exvedette Susy Díaz estará de invitada en “El Valor de la Verdad” y tratará de llevarse los 50 mil soles de contestar las 21 preguntas.

El periodista Beto Ortiz publicó el avance del programa y en el mismo, Susy Díaz reveló cómo creó su frase más célebre: “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

“¿Estaba borracha cuando creaste tu frase más famosa?”, le preguntó Beto Ortiz, a lo que Susy Díaz respondió: “Llega una miga llorando y diciendo: me quiero matar, me quiero morir y yo le dije: pero vive la vida (...) Y seguía llorando, diciendo que se quería matar y le volvía a decir: y no dejes que la vida te viva. Entonces luego pegué la frase”.

Otras preguntas que responderá Susy Díaz este sábado en El Valor de la Verdad son:

- ¿Eres la reina de las dietas?

- ¿Se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro del avión?