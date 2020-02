Miguel Barraza confirmó en el programa “El valor de la verdad” que sí estuvo mareado el día que acudió al estreno de “El pequeño seductor”.

“El productor de la película me dijo ‘vamos a tomar’ solo dos horas antes del estreno. De frente, me metió un pisco sour y luego ya no me acuerdo", contó.

"Quería que protagonice un escándalo para hacer prensa. Ese ‘pata’ fue malo, pero la vida se encargará”, agregó Barraza.

Miguel Barraza | película

Como se recuerda, la premiere de “El pequeño seductor” fue en el 2015 y varios medios de comunicación señalaron que Miguel Barraza había llegado en estado de ebriedad.

El comediante llegó al estreno de su cinta y manifestó que se sentía feliz, que le gustaba el trago y que Carlos Álvarez era un falso.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jennifer López sobre el Super Bowl:“Queremos hacer disfrutar a la gente" (01/02/2020)

TE PUEDE INTERESAR