Kevin Blow decidió contar su verdad sobre la relación tóxica que tuvo con Micheille Soifer en el 2019. El dominicano dio una entrevista a ‘Magaly TV La Firme’ y contó que la cantante lo agredió hasta en cuarto oportunidades.

“La agresiones fueron en cuatro ocasiones, yo fui advirtiéndole, hasta la última vez donde yo reaccioné, la agarre por las manos y la puse en el piso y le dije que si no pedía disculpas no la iba a soltar”, narró EN VIVO a Magaly Medina, admitiendo que él también agredió a la chica reality.

Además, sacó a la luz un video donde Micheille Soifer lo insulta tras una pelea que tuvieron. El exmanager de la cantante reveló que tiene más videos donde la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ lo golpea.

“Eres una porquería, una mier..., una basura”, se le escucha decir a la artista, evidentemente mortificada.

“Tuvimos una discusión por algo, el video es más largo. En el video completo yo me grabo porque grabé el golpe que ella me dio, para que no diga que era yo el que le pegaba”, sostuvo Blow.

Video fue grabado como evidencia

Según contó Kevin Blow a Magaly Medina, el video fue grabado a modo de tener una evidencia de las agresiones que sostenía con Micheille Soifer.

MIRA: Kevin Blow revela que fue amante de Michelle Soifer mientras estaba con Sabater

“Ellos se grababan cuando discutían. Este video es nuevo, nunca se ha visto y donde ella le dice ‘eres una porquería, un m’. En esa toma no apreciamos a la Micheille Soifer de ahora, allí está bastante subida de peso. Dice Kevin que este video lo guardaba como una prueba, una evidencia, en caso Micheille quiera desmentirlo, demandarlo”, comentó La Urraca.

TE PUEDE INTERESAR