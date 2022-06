Elías Montalvo sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para dirigirse a la hermana de Peter Fajardo, quien al parecer lo habría tildado de “mal agradecido”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conocido tiktoker le pidió a Verushka Tello que deje de “difamarlo” solo por defender al productor de “Esto es Guerra”

“Decirle a la señora que se comporte como la señora que es porque respetos guardan respetos. Que se deje de afirmar cosas que no son porque voy a subir el texto que me ha mandado difamándome y que su hermanito es un hombre de 42 años para que si le fastidia algo se defienda solo”, comenzó escribiendo.

En ese sentido, Elías aseguró que no se retracta de nada, pues todas las declaraciones que dio sobre Fajardo fueron 100% reales.

“En ningún momento hablé mal de él, simplemente dije las cosas como son y si hablamos de mal agradecidos, mírense el rabo de paja que gracias a mi que no me demande están bien. Y si me está amenazando que conoce la casa de mi abuela, aquí la esperamos para cuando quiera conversar”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO