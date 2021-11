Su presentación como flamante competidor de “El Gran Show”, sin lugar a duda, fue la sorpresa de la noche. Y es que desde las canteras de EEG, Elías Montalvo, llegó con la actitud, el talento y las ganas de demostrar de que realmente está hecho como profesional y ser humano.

El joven talento pisó la pista de baile y en su primera presentación entonó el “Arbolito” y “Ojitos Hechiceros”, del fallecido Jhonny Orozco. Espera, que sus fans puedan apoyarlo a través de la competencia.

“No soy un bailarín profesional, Y no es nada fácil bailar, al mismo tiempo cantar y actuar; soy terco, cuando me comprometo con algo doy un 200%. Quiero que la gente conozca más de mi talento. Trabajo desde que era muy chico, estoy encantado de que me haya invitado a ser parte de la nueva temporada de El Gran Show”, recalcó

Gisela Valcárcel, le agradeció haber aceptado ser parte de la nueva temporada del programa sabatino. Y destacó su paso por el grupo Skándalo con gran éxito.

Y es que Elías antes de salir campeón en el primer reality de Tik Tok de EEG y su ingreso al reality como competidor, también realizó importantes comerciales de televisión, estudio en la academia Del Barrio Producciones, en cuyas producciones tuvo participación.

Asimismo, hizo sus pininos como comediante en el programa el Reventonazo de la Chola Elías asegura que su ingreso a “El Gran Show”, es un nuevo desafió para su carrera artística.

