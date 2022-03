Este sábado 5 de marzo, el exchico reality Elías Montalvo sorprendió al revelar que estaba viviendo un momento difícil, razón por la que decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo.

“Y si cerramos redes por un tiempo?”, escribió Elías Montalvo en Instagram Stories. El exparticipante de Esto es guerra contó que no se sentía bien por las últimas cosas que sucedieron en su vida.

“Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”, señaló el tiktoker, quien comentó que había sido juzgado.

“Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”.

“No siempre tenemos que estar fuertes, hoy me siento así y pues... el único consejo es no tiren hate, más amor en el mundo, menos odio”, indicó Elías Montalvo. Junto al mensaje, el exchico reality compartió video donde se lo ve llorando.

No obstante, Elías Moltalvo aseguró que volverá a las redes sociales: “Prometo que volveré más fuerte que nunca prontito, los amo”.

Foto: Instagram Elías Montalvo

