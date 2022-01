El tiktoker Elías Montalvo sorprendió a propios y extraños al hablar por primera vez de su orientación sexual. Lo hizo a través de Instagram Stories, donde aseguró no tener “problema” con este tema.

“Bro, con mucho respeto, ¿por qué no hablas de tu orientación sexual?”, preguntó un usuario al integrante de “Esto es guerra”. Y aunque Elías Montalvo aseguró que no tiene inconveniente con este tema, aseguró que no es momento de dar detalles.

“Con mucho respeto te voy a responder, y pues nada, no tengo problema con eso, pero creo que para mí no es el momento de hablar sobre eso, así que también creo que se debe respetar eso ¿no? No me gusta hablar mucho de mi vida privada”, explicó Elías Montalvo.

Asimismo, Elías Montalvo aseguró que, cuando tenga que hablar de este tema, será con sus seguidores: “Dije mucho “eso”. Cuando tenga que hacerlo y quiera hacerlo con alguien, ustedes serán los primeros en enterarse”.

De otro lado, un cibernauta preguntó a Elías Montalvo si quería enamorarse en este nuevo año: “¿Estás dispuesto a enamorarte este 2022 o tienes unos nuevos planes?”.

El chico reality sorprendió al dejar entrever que ya estaría enamorado: “Yo estoy dispuesto a todo, nunca me cierro a nada, y si me tengo que enamorar este 2022, me enamoro... o quizá ya estoy enamorado”.

