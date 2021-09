El chico reality Elías Montalvo expresó su deseo de volver a competir en “Esto es guerra” tras la fuerte caída de más de 10 metros de altura que protagonizó el martes por la noche.

“Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, en observaciones”, contó Elías Montalvo en las historias de Instagram, donde reveló que los resultados médicos fueron positivos y solo tiene un pie vendado.

En ese sentido, Elías Montalvo señaló que ya quiere volver a “Esto es guerra”: “Espero volver a la competencia más fuerte que nunca. ¡Con todo!”.

“Para que no se preocupen este collarín solo es por precaución, no es porque esté mal del cuello ni de la columna, simplemente todavía tienen que volver a sacar las placas y todo eso, y ver si todo está en orden”, contó Elías Montalvo en otro video.

El chico reality insistió en que desea retornar al programa, aunque tendría que descansar algunos días: “Yo de terco me senté, estoy aquí sentadito, no quiero estar echado, ya saben que soy hiperactivo y quiero volver mañana mismo a competir, pero no creo que se pueda, mi piecito todavía está como que un poco inflamado, no es nada grave”.

“Ojalá que vuelva pronto”, concluyó Elías Montalvo.

Fuente: Instagram Elías Montalvo

