Desde el 2017, “De vuelta al barrio” (DVAB) se ha convertido en el programa familiar que controla el horario estelar de América Televisión. Originalmente, la ficción narraba la vida amorosa de los personajes y cómo era el estilo de vida en la Lima de los años 70; sin embargo, tras la pandemia del COVID-19, la serie tuvo que optar por desarrollar su trama en el año 2020-21.

Ese no fue el único cambio de la serie peruana, debido a la salida de algunos personajes, tuvo que incluir a otros tanto para continuar con la historia. Uno de esos ingresos fue la actriz Isabel Chappell, en el papel de Miluska Linares, una joven productora de Webber TV, un programa que toca diferentes temas, entre ellos, los escándalos que giran en torno al barrio de San José, en Jesús María.

QUIÉN ES ISABEL CHAPPELL

Isabel Chappell nació en Lima, Perú, y vivió en Barcelona desde el año 2015 hasta el 2018. A su regreso al país, la actriz de teatro pasó por varios castings para hacer ficción. Tras varios intentos, finalmente logró conseguir su primer papel en la televisión encarnando a Rosalía Ordóñez en la miniserie “Ciro, el ángel del Colca”, una ficción basada en hechos reales.

Isabel Chappell interpreta a Miluska Linares, una joven productora de Webber TV en "De vuelta al barrio" (Foto: Isabel Chappell/Instagram)

En “Ciro, el ángel del Colca”, estuvo acompañado de Andrés Vílchez, en el coprotagonismo; además, de otras grandes estrellas como Reynaldo Arenas y Haydeé Cáceres, así como Martha Figueroa, Hernán Romero, María Fe Valega y Ubaldo Huamán, el popular ‘Cholo Cirilo’.

Tras su exitoso debut, la actriz continuó presente en otras grandes producciones, como “Ojitos Hechiceros”, donde interpretó el papel de Margot Villareal, producida por Michelle Alexander para América Televisión.

Además, Chappell tuvo algunas participaciones especiales en el cine. Una en la película “El Pacto” del director español David Victori y, en nuestro país, fue parte de la cinta del reconocido director peruano Francisco Lombardi, “Dos Besos”.

En el teatro, la intérprete se destacó en “El nido de las palomas”, en el personaje de Patricia, por el cuál fue nominada como mejor actriz de Drama en 2013, por la Crítica Independiente.

Isabel Chappell nació en Lima, Perú, y vivió en Barcelona desde el año 2015 hasta el 2018 (Foto: Isabel Chappell/Instagram)

CÓMO LLEGÓ A LA ACTUACIÓN

En una entrevista en 2019, Isabel Chappell contó que sus dotes actorales nacieron en las actuaciones del nido, y posteriormente en el colegio. Siempre estaba dispuesta a participar, ya sea bailando o actuando.

Su descubrimiento del mundo de la actuación fue progresivo, aunque, según cuenta, hubo un momento determinado que la llevó a tomar la decisión: “Cuando terminaba generales letras en la [Pontificia Universidad] Católica, me di cuenta que pasaría a la facultad de sociales para convertirme en Socióloga y el panorama no me apetecía nada (…) Decidí tomarme un tiempo de los estudios y luego regresé con las cosas más claras. Me alegro de haberme dado ese tiempo, sino ahora mismo estaría en otro lugar, y probablemente infeliz e insatisfecha de mi recorrido hasta el día de hoy”, señaló.

¿PREFIERE EL TEATRO O LA TELEVISIÓN?

Chappell tiene las cosas claras, está consciente que el trabajo de actor o actriz es totalmente diferente en cámara y en TV. Aun así, le apasionan los dos escenarios porque le demandan al profesional cosas totalmente diferentes. “La cámara me encanta, porque pide un movimiento emocional de los actores real y honesto todo el tiempo, porque la cámara lo ve todo, se nota si algo no es real”, señaló durante una entrevista. En cambio, asegura que el escenario de un teatro, tiene lo hermoso del público en vivo, la oportunidad de sentir qué le está pasando al espectador con lo que sucede en la historia.

Todo lo que dice se puede comprobar cuando la vemos en pantalla disfrutando de su papel como Miluska Linares, la joven productora de Webber TV de la exitosa serie “De vuelta al barrio”.