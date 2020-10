Rodrigo González “Peluchín” se pronunció sobre la demanda que le habría puesto Sheyla Rojas a Magaly Medina por la suma de más de un millón de dólares luego de mostrar chats en donde evidenciaba su interés por el seleccionado, Luis Advíncula.

“Ha lanzado toda su artillería hacia Magaly. ¿Sabes cuánto le ha pedido de indemnización? Un millón doscientos ochenta mil dólares. Ella se cree la Kardashian”, dijo Rodrigo González “Peluchín” en “Amor y Fuego”.

Luego de ello, Rodrigo González “Peluchín” lamentó no haber estado al aire por Willax Televisión durante esa semana. “Ella ha afilado toda su artillería contra no sabes quién. Desafortunadamente no estábamos al aire, nos quedamos cojos de las ganas de estar al aire”.

Sheyla Rojas se mostró optimista y agradeció el apoyo de sus seguidores. “Gracias por su Apoyo. No pararemos hasta que se haga justicia lqm”, escribió en su red social de Twitter.

Cabe indicar que Sheyla Rojas demandará a la periodista del programa “Magaly TV La Firme” por el delito de ‘violación a la intimidad al mancillar su honor, reputación como persona, madre, personaje público e imagen digital’.

