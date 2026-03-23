EMIL continúa expandiendo su universo musical con el lanzamiento de “Round 2: Fue culpa del verano”, un nuevo EP que forma parte de la narrativa iniciada con Round 1: El verano pega duro. Esta nueva entrega ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.

En este segundo capítulo, EMIL retrata el lado más intenso de un verano vivido sin frenos. A través de tres canciones, el artista transforma historias de fiesta, encuentros inesperados y noches interminables en una experiencia musical cargada de ritmo, seducción y emociones que conectan con el público joven.

El EP incluye “Veintipico”, un tema que captura la atracción y la intensidad de un encuentro con una chica que vive la vida sin filtros; “En Tu City”, una canción que gira en torno a una relación prohibida que revive cada vez que el artista vuelve a cierta ciudad; y “2x2”, una historia de seducción que comienza en una exclusiva discoteca y termina convirtiéndose en una noche imposible de olvidar.

Con “Round 2: Fue culpa del verano”, EMIL continúa ampliando el concepto de su proyecto musical, donde cada lanzamiento representa un nuevo “round” dentro de esta simbólica pelea contra el verano: una temporada que invita a vivir intensamente, a dejarse llevar por el momento y a coleccionar historias que, aunque difíciles de explicar, siempre encuentran la misma excusa perfecta: “Fue culpa del verano”.

A lo largo de su carrera, EMIL se ha consolidado como una de las promesas más interesantes de la música urbana en el Perú. Con un estilo que mezcla pop urbano, reggaetón y sonidos frescos de la escena latina, el artista ha logrado conectar con una nueva generación de oyentes gracias a su energía, su estética juvenil y letras que retratan historias reales de amor, fiesta y emociones intensas. Con cada lanzamiento, el cantante continúa fortaleciendo su presencia en la industria musical y ampliando su comunidad de seguidores dentro y fuera del país.