Una de las canciones más queridas por los seguidores de Emil, “Piola de Flow”, regresa este año en una versión renovada. Tras su lanzamiento original el año pasado, el tema alcanzó gran éxito en Perú y Ecuador, posicionándose en los principales listados de música urbana. Ahora, el artista peruano sorprende con un remix que promete superar todas las expectativas y consolidar aún más su carrera internacional.

En esta nueva versión, Emil vuelve a colaborar con Lorduy, exintegrante de Piso 21, quien esta vez participa no solo como compositor, sino también como cantante invitado. El remix fusiona expresiones y sonidos de Perú y Colombia, logrando una propuesta fresca, internacional y contagiosa. La producción estuvo a cargo de Zetto, mientras que el videoclip fue filmado en Colombia bajo la dirección del reconocido realizador español Reyes.

El año 2025 ha sido especialmente exitoso para Emil, quien continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras del pop urbano latino. Con temas como “Chat GPLove”, “Tokio” y “Si Quieres Volver”, el artista ha fortalecido su vínculo con el público y se ha presentado en Perú, México y Colombia, conquistando escenarios con su estilo versátil y su carisma.

Además de su carrera musical, Emil ha incursionado con éxito en el mundo del boxeo de celebridades, acumulando cuatro victorias consecutivas. A mitad de año fue invitado especial por varios días al programa “Esto Es Guerra”, marcando su gran regreso a la televisión peruana.

Por su parte, Lorduy vive una etapa de crecimiento como solista tras su paso por Piso 21. En los últimos meses ha lanzado temas que suenan con fuerza en la región, como “Allá En Cali”, “Pa’ Que Tin”, “Deli” y “Corazonada”, esta última junto a Natalia Natalia. En poco tiempo, su carrera individual ha crecido notablemente, con presentaciones en Colombia, Perú y Ecuador, consolidándolo como una de las nuevas voces del pop urbano.

El lanzamiento oficial del remix de “Piola de Flow” se realizó con un show en vivo en la discoteca LUMMA, ubicada en Miraflores, Lima. La presentación contó con la participación de grandes invitados. Con esta colaboración, Emil y Lorduy consolidan un puente artístico entre Perú y Colombia, reafirmando el poder de la música urbana latinoamericana como un espacio de unión, creatividad y evolución constante.