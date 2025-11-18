Septeto Acarey, liderado por Reynier Pérez, no deja de sorprender y cautivar con su buena música. En esta ocasión, la agrupación Peruana presenta “Que suene la fiesta”, un tema en ritmo de cumbia realizado nada menos que en colaboración con la reconocida agrupación mexicana La Sonora Dinamita.

Tras conquistarnos con propuestas románticas, salsa y otros ritmos, Septeto Acarey incursiona ahora en la cumbia con una letra alegre y vibrante que fusiona la energía de México y Perú. El tema está inspirado en celebraciones familiares, la vida en el barrio y la unión entre amigos; elementos que hermanan a ambos países y refuerzan la idea de que la música es un puente universal.

“Estamos muy felices con esta colaboración y nos llena de orgullo que La Sonora Dinamita, un grupo de gran tradición y prestigio en el mercado musical, acepte trabajar con nosotros. Sin lugar a dudas, esto demuestra que vamos por buen camino y que seguimos entregando lo mejor a nuestro público”, señala Reynier Pérez, líder de Septeto Acarey.

Con esta apuesta, Septeto Acarey consolida su presencia en toda Latinoamérica. Sus colaboraciones con diversos artistas y su estilo único e inconfundible los posicionan como una de las propuestas musicales nacionales más ambiciosas y en constante crecimiento.

Además, esta producción marca un nuevo capítulo en la evolución artística del grupo, evidenciando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros sin perder su esencia. El lanzamiento reafirma su compromiso con la innovación y con la búsqueda permanente de sonidos que conecten con audiencias de todas las edades.

“Que suene la fiesta” ya está disponible en todas las plataformas digitales.