Emilia Drago se encuentra muy emocionada de celebrar el primer año de su pequeña hija, quien nació en plena pandemia. Sin embargo, la actriz reveló a través de sus redes sociales que se vio envuelta en una depresión post parto.

“Tras su nacimiento, le di algunos besos. No lloré, no podía llorar. Recién lo hice 10 días después, solo ahí pude sacar todo lo que viví esas últimas semana de embarazo en pandemia, parto y los primeros días con ella”, comenzó escribiendo.

“Las mujeres somos fuertes y muchas veces solo seguimos, pero llega un momento en que toca parar y ver qué pasó. Me costó mucho darme cuenta que caí en una depresión post-parto. Y me costó aceptarla y buscar ayuda profesional”, agregó la también bailarina.

En ese sentido, la intención de Emilia Drago fue aconsejar a sus seguidores a que entiendan que la salud mental hoy en día es muy importantes, y que hay que velar por ella.

“Aquí estoy después de 1 año. Me siento tranquila, feliz y afortunada. Siento que después de un año recién estoy cerrando un ciclo. He aprendido a soltar todo ese dolor y sensación de soledad que me dejaron esos meses. ¡Y sigo aún en el camino! Esa es parte de mi historia, porque podría escribir un libro sobre esto”, expresó.

“Lo comparto con ustedes no para que tengan pena, sino para que seamos conscientes que cada uno tiene problemas, alegrías, miedos y es necesario compartir y hablarlo, con tus seres queridos o con el profesional correcto. ¡Seamos empáticos, amables y aprendamos a valor lo que tenemos!”, finalizó.

