La actriz Emilia Drago se confesó a través de Instagram sobre lo que está ocurriendo en su segundo embarazo, antes de dar a luz.

Emilia Drago reveló que en medio de su embarazo le diagnosticaron trombofilia, un trastorno en el sistema de coagulación.

“Después de varias semanas, cuando creíamos que todo iba bien tuve una especie de hemorragia que me llevó hasta la emergencia de la clínica. Ahí con un nudo en la garganta, esperando lo peor, escuché nuevamente los latidos de mi hijita. Sin embargo, la ecografía mostraba nuevamente un coágulo, un hematoma aún mas grande que el anterior (...) Me hice unos exámenes de sangre, en realidad VARIOS. Y efectivamente después de unos días los resultados dieron positivos. Tenía trombofilia (un trastorno en el sistema de coagulación)”, reveló.

Emilia Drago explicó un poco más de esta condiciones, el cual hizo que durante su embarazo tome algunas medicinas.

“Para hacerla corta: este síndrome lo que hace es atacar a tu propio cuerpo produciendo anticuerpos y coágulos pensando que el embarazo es un virus o una bacteria.Por eso yo he tenido que seguir un tratamiento a lo largo de todo mi embarazo que consiste en tomar aspirina e inyectarme heparina de bajo peso molecular TODOS LOS DÍAS”.

Finalmente, Emilia Drago reveló el motivo de su confesión. “Comparto esto con ustedes porque hay muchas mujeres que sufren de este síndrome y no lo saben. Hay muchas mujeres que tienen muchas pérdidas y no saben por qué. Yo tuve dos pérdidas antes y recién me diagnosticaron en este embarazo”.

