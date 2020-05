La actriz peruana Emilia Drago se mostró emocionada al cumplir su bebé recién nacida una semana de vida. A través de su cuenta de Instagram, ella quiso expresar todo lo que sentía.

En un mensaje, Emilia Drago dijo que por la pandemia del coronavirus o Covid-19 no pudo darle un beso o abrazarla como ella quería durante el parto, pero la ama tan cual como ama a su primera hija.

“Entre la pandemia, la cuarentena y las mascarillas hace una semana llegaste a mi vida. No pude darte un beso como me hubiera gustado o ponerte en mi pecho. Habían muchos protocolos en la clínica. Pero si te puedo asegurar que como fue con tu hermana, llegaste y me cambiaste a vida!”, escribió Emilia Drago junto a una foto en donde se le ve en el quirófono.

Emilia Drago finalizó su mensaje con un: “Te amo hasta el infinito Larita. Eres una niña valiente. ¡Feliz primera semana de vida!”.

