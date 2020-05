La actriz Emilia Drago usó su cuenta de Instagram para pronunciarse luego de recibir una ola de críticas al reprochar el hecho de que un heladero siga saliendo a la calle en plena pandemia del coronavirus o Covid-19.

Emilia Drago dejó en claro que no quiso atacar al heladero en específico, sino que se trató de un comentario en general, teniendo en cuenta el alto número de casos de coronavirus.

“Hace tres semanas hice un tuit que ha generado todo tipo de comentarios y creo que es conveniente decir mi opinión. Lo que dije fue en un plano general por la cantidad de contagios que siguen aumentando. Nada tiene que ver una persona en específica, en este caso el heladero, sino sobre su salida que representa la posibilidad de contagios”, dijo.

Agregó que entiende la necesidad de muchos peruanos y por eso lamentó que los bonos no estén llegando a las personas más necesitadas.

“Entiendo la situación que están viviendo muchísimos peruanos, que tienen la necesidad de salir y simpatizo con ello y yo ayudo desde donde puedo y yo no me voy a poner a decir a quién he ayudado o no, eso es algo personal. Me apena mucho que esos bonos no estén llegando a quienes lo necesitan”.

Finalmente dijo que no permitirá más comentarios llenos de odio. “Yo respeto los comentarios de todos y lamento que mi comentario se haya tomado a mal, de hecho las redes sociales están para opinar pero no voy a permitir comentarios con odio hacia mí y mi familia”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Nicola Porcella desmiente noticia donde arremete contra Martín Vizcarra y anuncia denuncia

Nicola Porcella desmiente noticia donde arremete contra Martín Vizcarra y anuncia denuncia -OJO

TE PUEDE INTERESAR