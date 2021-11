Todo tiene su final, nada dura para siempre. En el 2015 se confirmó que Emma Stone y Andrew Garfield terminaron su relación, una unión que era de las más sólidas de Hollywood. Los co-protagonistas de “The Amazing Spider-Man” rompieron con un vínculo de cuatro años, aunque tiempo después se han dejado ver juntos. Aquí te contamos por qué se separaron y cómo fue toda su historia de amor.

Garfield y Stone empezaron a salir un año después de conocerse en el rodaje de “The Amazing Spider-Man”, luego de que ambos actores se separaran de sus respectivas parejas. Una alfombra roja fue el lugar preciso para que oficializaran una relación que para muchos era perfecta.

Luego del rompimiento de hace 6 años, se les ha visto juntos, aplaudiendo de manera pública los logros profesionales de cada uno. Cabe resaltar que pese a esta ‘nueva unión’ ellos aseguran que solo son amigos. Sin duda, la amistad de ambos trascendió a su relación, la cual hasta ahora muchos no se explican por qué terminó.

¿POR QUÉ SE SEPARARON EMMA STONE Y ANDREW GARFIELD?

Después de la ruptura entre Emma Stone y Andrew Garfield se supo que el final de su romance se debió a que ambos tenían una agenda muy apretada. Los dos son actores gozan de mucho éxito, lo cual fue un arma de doble filo, pues este al mismo tiempo no les permitía pasar ratos juntos, terminándolos por abrumar.

Uno de los momentos que evidenciaba un deterioro en la relación fue cuando en el 2013, los actores volvieron de gira junto con el equipo de producción “The Amazing Spider-Man”. Los artistas habían pasado por el famosos programa de Ellen, y tras volver del viaje, se dieron cuenta que no se podían ni siquiera sentar a almorzar juntos, debido a los compromisos que tenían que cumplir.

También se decía que Garfield quería formar una familia, tener hijos, pero eso no estaba en los planes de Emma. Después de que la relación se terminó, él confesó que estaba seguro que la actriz no volvería a retomar su romance, pues cuando una mujer termina un vínculo sentimental por su crecimiento profesional no regresa nunca más.

Andrew Garfield y Emma Stone en "The Amazing Spider-Man 2" (Foto: Sony Pictures)

¿QUÉ PASÓ CON EMMA STONE Y ANDREW GARFIELD?

Luego de la separación de los artistas, el magazine ‘Us Weekly’ informó que Garfield no habría estado por un buen momento emocional durante los meses previos a la ruptura con Emma Stone. Otros, señalan que el motivo de la separación fue porque el actor quería tener hijos y ello no pasaba por la cabeza de la intérprete.

Si bien ambos artistas decidieron tomar rumbos diferentes, en el caso de la actriz, el destino la sorprendió gratamente, pues ella se casó en 2020 con Dave McCary, con quien tiene una hija de apenas un año. McCary es un comediante y escritor, reconocido por trabajar en “Saturday Night Live”, “On the Street with Kate B.”, “Toast”, “This Is How We Trip”, entre otros.

En el caso de Garfield, se sabe que en el 2018 estuvo saliendo con Christine Gabel, una modelo y estudiante de medicina, pero el romance no duró mucho tiempo. Como se puede ver, no ha tenido tanta suerte en el amor, como si la tuvo su expareja.