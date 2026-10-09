Mientras escribo estas líneas, Verónica Linares por fin pudo tomarse las vacaciones que programó hace meses con su esposo. Su trabajo en el noticiero, las grabaciones de su pódcast y las labores propias de una mamá con dos hijos, dejan a la periodista sin mucho tiempo para relajarse. Por eso, confiesa que disfruta mucho de “no hacer nada”.
- Estás full con el noctiero y tu pódcast “La Linares”
La verdad es que “La Linares” se ha vuelto tanto trabajo que ya me estresa. Antes me divertía, pero me aloqué pensando que todos hacían en vivo una vez por semana y dije que yo también lo haría (los lunes), algo tranquilo. Pero ya no podría hacer nada más. “La Linares” tiene un público que, aunque no esté en el en vivo, entra durante el día a ver los videos que publico.
- Ya van 5 años con el pódcast. ¿Cómo surge?
Empecé con mi canal de YouTube el 2010, hacía videos como jugando. Eran tiempos donde YouTube era mucho más casero. Hoy todo es súper profesional, con gran inversión en luces, micrófonos, cámaras y edición. Pero tuve que dejarlo en standby cuando fui madre.
- Demoraste en retomarlo...
Empecé a trabajar en Canal N por las noches. Hacía el noticiero de la mañana, luego el del mediodía, tenía una hora para subir información, recogía a mi hijo del nido y además escribía para una revista. Era demasiado trabajo, así que dejé la revista, puse en standby YouTube y me enfoqué en los noticieros y en mi hijo.
- ¿Cómo se da el regreso el 2021?
Salí de Canal N y me di cuenta de que YouTube era la única red social que no movía desde hacía tiempo. En plena pandemia (2020) veía cómo proliferaban los canales de YouTube con entrevistas sobre COVID, dije: “este es el momento de retomarlo”.
- ¿Tenías claro desde el principio que harías entrevistas de entretenimiento?
No lo tenía claro. Empecé haciendo entrevistas informativas por Zoom sobre salud y coyuntura. Decidí que por cada cuatro entrevistas informativas haría una más relajada de entretenimiento. Entrevisté a Rebeca Escribens y tuvo muchísimas vistas. Ahí entendí que eso era lo que le gustaba al público y decidí volcarme a ese formato.
- Se te nota más libre en el pódcast que en la televisión
Son formatos distintos. En la televisión hago un noticiero (Primera Edición), por lo que debo hablar más lento, de forma seria y sin jergas. En el pódcast me muestro tal como soy.
- Empezaste en el año 2000 en Panamericana y en 2003 ya estabas en la conducción de América Noticias. ¿Sentiste que fue un salto muy rápido?
Yo ejerzo la profesión desde 1998. En el 2000 entré a hacer enlaces en vivo en Buenos Días Perú. Nunca me proyecté como conductora; en esa época pensaba que las conductoras tenían un techo de edad. Mi meta era ser reportera de un dominical para estar en el prime time.
- ¿Te costó aceptar la propuesta para conducir el noticiero matutino?
Acepté porque en Panamericana había entrado una administración con fama de no pagar y me daba miedo. Me llamaron para participar en un casting. Acepté para no quedarme con la duda de qué habría pasado.
- ¿Sabías que ibas a conducir con Federico Salazar?
No sabía que era Federico. Solo me dijeron que era un periodista con experiencia en conducción. Si lo hubiera sabido, quizás me habría sentido más confiada. Al final me lancé y ya llevamos 23 años conduciendo juntos.
- ¿Extrañas hacer calle?
Sí, claro. En la calle se aprende muchísimo sobre las distintas realidades de nuestro país. Lo extraño, pero cada vez lo veo más lejano.
- ¿Te queda con el pódcast o la televisión?
No podría decidir. En el pódcast hago de todo: estoy detrás de las ediciones y la coordinación de los invitados. Es mío y me encanta. Pero el noticiero me conecta con el país y con el deseo de saber y aprender todos los días. Además, con mi jefe y con Federico formamos un equipo de años.
- En tu pódcast no se ven entrevistas a políticos
No entrevisto políticos porque en “La Linares” busco mostrar el lado humano del invitado, y no voy a hacer eso con un político porque se prestaría a hacerles propaganda.
- ¿Cómo organizas tu rutina entre la maternidad y tus horarios de madrugada?
Es una rutina muy ajustada. Salgo del noticiero por la mañana y en un espacio corto de tiempo tengo que hacer reuniones, grabaciones, coordinaciones y atender a mi familia antes de acostarme temprano.
- ¿Dónde te ves de aquí a 10 años?
No lo sé con certeza, pero Mónica Delta es un gran referente de vigencia en la televisión y en el pódcast.
- Pensaron en hacer un programa de streaming con Federico Salazar, ¿en qué quedó eso?
Fue una idea que conversamos para el 2025, pero no se concretó por un tema de cruce de horarios. Federico siempre es mi tabla de salvación cuando necesito ayuda o un invitado.
- ¿Cómo te desconectas o te relajas? ¿Tienes algún hobby?
No tengo hobbies. Hago deporte por obligación y salud. Mi verdadero relajo es no hacer absolutamente nada los fines de semana: cero trabajo. Además, desde el mes de junio con mi esposo estamos organizando un viaje para desconectarnos, así que sí o sí nos vamos pronto.
- Claro, hay que buscar espacio también para el romance y la pareja
Sí, sí, sí.
ALGO MÁS
Verónica Linares está casada con el abogado Alfredo Rivero y tienen dos hijos, Fabio de 13 años y Antonia de 6 años.