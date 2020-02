En México se vuelve tendencia la vez que Gabriel Soto le tocó la pierna a Karen Schwarz | VIDEO

Aunque fue un hecho que se registró hace unos meses, varios medios mexicanos quedaron en shock cuando encontraron un video del actor Gabriel Soto tocando la pierna de la presentadora peruana Karen Schwarz.

“El ex de Geraldine Bazán siempre está en la mira por cada una de sus acciones y es que en una visita que hizo a Perú, no se salvó de los señalamientos y más por la forma en que coqueteó con una conductora”, se lee en una nota publicada este lunes 10 de febrero en el portal de Telemundo.

Como se recuerda, el famoso actor le tocó la pierna a Schwarz durante una entrevista al programa ‘Mujeres al mando’ realizada en agosto de 2019.

“Ya entrados en la plática, los internautas aseguran que el mexicano se relajó de más, que por unos segundos hasta le tocó la pierna a la periodista, acto que fue debatido cuando pasaron la entrevista”, escribieron en TVNotas de México.

“Gabriel Soto le toca la pierna a una mujer y no es Irina Baeva ¡Tienes que verlo!”, escribieron en las redes del programa “Suelta la sopa”.

La polémica surgió cuando una influencer mexicana compartió en su cuenta de Instagram el recordado momento: “No poss a Gabriel Soto ya le quedó la fama de pica flor!!”

Aquella vez, el actor mexicano vino al Perú para promocionar su nueva gira teatral “Cleopatra metió la pata”

“Yo ni cuenta me había dado hasta que mi productor me manda esta imagen a mi teléfono. No sé, le digo, de repente la emoción del momento. No pasó nada”, había comentado Karen Schwarz cuando vio las imágenes de la ‘agarradita’.

