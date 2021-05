Rodrigo González se refirió al enlace en vivo que realizó Sheyla Rojas con el programa ‘América Hoy’ de Ethel Pozo. El conductor de Willax TV no tuvo piedad y arremetió con todo contra el matinal de la hija de Gisela Valcárcel por la forma en como trataron a la rubia.

“Le dieron pantalla, pero claro, la presentaron como... parecía agosto en mayo, Santa Rosa de Lima era. Sheyla era la mujer trabajadora, en fin, le hicieron una semblanza obviamente para que acepte la conexión”, comenzó diciendo.

En esa línea, el popular ‘Peluchín’ reveló que las cifras del matinal han bajado en el rating y por eso tuvieron que invitar a ‘Shey Shey’. Además señaló que esa sería la razón por la que tienen que hablar del romance de Ethel y el hermano de Michelle Alexander.

“Esta mañana se les ocurrió mandar a la Sheyla, entre otras cosas, porque mientras la Ethel se disforzaba, tenían que llamar a Sheyla y hablar de la vida privada de Ethel a ver si así suben un poquito porque estaban tan abajo como las Mujeres al Mando”, añadió.

Por otro lado, también se refirió a Antonio Pavón, quién estuvo conectado junto su pequeño Antoñito en el enlace en vivo con la rubia. Y es que según el presentador de espectáculos, el torero solo quiere ‘llevar la fiesta en paz’.

“Creo que Antonio está haciendo todo lo humanamente posible para mantener a la Sheyla contenta en México con su agricultor y que así no fastidie y no se meta y no trate de pedir que Antoñito regrese”, sentenció.

Peluchín sobre Sheyla Rojas en América Hoy | Diario OJO

