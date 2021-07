Erick Elera se encuentra en boca de todos tras manifestar su incomodidad con la producción de ‘Reinas del show’. Según el cantante, su esposa Allison Pastor no estaría recibiendo el mismo trato que las demás participantes.

Al respecto, Gisela Valcárcel no se quedó callada y utilizó unos minutos de su programa para responderle al recordado ‘Joel’ de Al Fondo Hay Sitio y aclarar ciertos rumores.

“En este programa no hay favoritismos y se lo digo a Erick Elera. Tú y yo nos conocemos, nos tenemos respeto. El otro día has puesto algo en rus redes que no te hace bien, pero no le hace bien a la gente que te sigue. Nos toca no separar, estamos para eso y eso fue lo que le dije a Allison (cuando la llame para el programa), ‘quiero que la gente se una’”, dijo la “Señito” en la última emisión de su show sabatino.

¿Indirecta para Korina Rivadeneira?

Ahora el actor Erick Elera usó su cuenta de Instagram para enviarle un tierno mensaje a su esposa Allison Pastor, sin embargo, muchos especulan que sería una indirecta para el jurado de ‘Reinas del show’ y para Korina Rivadeneira.

“Siempre dije que las princesas de Disney eran lindas, pero toda mi vida esperé a mi princesa guerrera”, escribió el también músico en su red social.

Como se recuerda, tras la cuarta presentación de Korina Rivadeneira en ‘Reinas del show’, Santi Lesmes no dudó en llenar de elogios a la venezolana por su baile: “Korina, quiero decirte que cuando te vi con la tela, eras un ángel, y quiero decirte que estoy seguro que si algún día Disney hace una película en Venezuela, a la princesa la van a dibujar con tu cara y con tu figura”, comentó el español.

