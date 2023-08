Érika Villalobos: ¿Cuántos hijos tiene la actriz con Aldo Miyashiro y a qué se dedican?

Érika Villalobos y Aldo Miyashiro terminaron su matrimonio de 14 años, luego de que el conductor de TV le fuera infiel a la actriz con la reportera Fiorella Retiz. Por ello, la artista nacional decidió rehacer su vida con un hombre llamado Erik Zapata.

A pesar de que Érika y Aldo ya no tienen una relación sentimental, han asegurado que se llevarán bien como padres de familia y por el bienestar de sus hijos.

Ambas figuras públicas tuvieron una relación de 20 años y estuvieron 14 años casados. Como parte del fruto de su historia de amor, tuvieron dos hijos, Mikael Miyashiro Villalobos y una pequeña que aún es menor de edad.

Mikael que actualmente tiene 18 años, quiere pertener al mundo artístico y quiere consolidarse como actor y cantante.

“Él viene cada tres días y me dice: ‘Mamá, he compuesto una canción’. También es compositor, es pianista. Él tiene su propio camino, que no es precisamente el nuestro, él creará el suyo. Acaba de salir del colegio y recién empezará a actuar”, reveló Érika sobre su hijo.

Por otra parte, su última engreída a su corta edad también ha estado vinculada con la actuación, pues hizo una aparación en la película ‘Once Machos 2′.

