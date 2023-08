Giuliana Rengifo afirmó que está tranquila en el amor y que no necesita que nadie la mantenga, pues trabaja desde los 14 años.

“En el amor estoy tranquila, soltera. Después de mi última decepción, no me queda más que concentrarme en trabajar y, como dice Shakira, ‘facturar’. Lo importante es que una se quiera, se respete y eso creo que hay que demostrarlo con actitudes y hechos”, manifestó la cantante.

Asimismo, considera que no es buena eligiendo a sus parejas y no busca un ‘sugar’ pues sabe ganarse el pan de cada día desde los 14 años.

“ Creo que no sé elegir, definitivamente cuando tenemos fracasos en la vida es porque, de repente, no supe elegir. Eso me ha pasado, pero, como me dicen mis hijas, tengo que estar con alguien que realmente me sume, valore, respete y motive a ser mejor”, sostuvo.

“ No busco a alguien que me mantenga porque, gracias a Dios, trabajo desde los 14 años y sé cómo es ganarse el pan de cada día. Las dos veces que he terminado el tema de mi matrimonio y convivencia he iniciado desde cero, comprándome nuevamente un cuchillo, un tenedor, platos”, agregó Rengifo.

