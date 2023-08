El popular jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ Giacomo Bocchio sorprendió a todos al revelar que no está dispuesto en gastar mil soles en Central, el restaurante peruano que ha sido galardonado como el mejor del mundo. El también chef explicó sus motivos por los que no gastaría esa fuerte cantidad de dinero para disfrutar las experiencias que ofrece Virgilio Martínez.

Como era de esperarse el popular cocinero peruano no tuvo más que palabras de elogio para el trabajo que realizan en Central, y precisar que precisamente ello fue lo que le ayudó a ganar el prestigioso título internacional del ‘Mejor Restaurante del Mundo’.

¿Por qué Giacomo Bocchio no gastaría mil soles por las experiencias de Central?

El chef del reality de cocina ‘El Gran Chef Famosos’ explicó en una entrevista para un medio local que conoce varios de los platillos que ofrece Central por lo que solo iría si lo invitan ya que no pagaría una fuerte cantidad de dinero por sus experiencias, al menos no en Perú.

“ Tal vez como peruano no lo haría en Perú, lo haría en otra parte del mundo donde descubra algo que me impacte más por cultura. Me encantaría comer el menú de ‘Central’, no digo que no, pero yo, como cocinero peruano, probablemente hay muchas cosas de ahí que conozco , o la inmensa mayoría las conozco y las entiendo. Si pongo en la balanza, creo que yo no lo haría, me encantaría que me inviten”, confesó para Trome.

¿Cómo conoció Giacomo Bocchio a su novia?

“ Tengo novia ya hace varios años y somos un gran equipo, nos respetamos mucho . Ella se encarga de todas las operaciones a las que me meto”, declaró Giacomo a Latina.

“ Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos . Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen”, agregó.

Giacomo Bocchio y su novia Brenda Dávila

