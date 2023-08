Gabriela Serpa reveló que Aldo Miyashiro habría intentado conquistarla, pero aclaró que no fueron algo más que amigos o compañeros de trabajo.

En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, la modelo peruana expresó su gratitud al trabajar con el ‘Chino’ en ‘La Batería’.

“Nunca he tenido nada con Aldo (Miyashiro), aprendí mucho en ‘La Batería’ y se lo agradezco (...) A veces los hombres tiran maicito, y son picaflor. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Ya depende de uno si acepta o no. Yo no me comí el maíz ”, expresó Serpa en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, contó que le incomodó que Fiorella Retiz mencionara en ‘La Casa de Magaly’ que eran “hermanas”: “Dije de ‘milk’ para que sea más fino. Siento que se incomodó por la parodia que hicimos en el programa (JB en ATV)”.

TE PUEDE INTERESAR