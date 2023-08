Isabel Acevedo parece que ha encontrado su camino en Estados Unidos, país al que se mudo luego de que se casara con Rodney Rodríguez, pues la popular influencer ahora lejos los escándalos triunfa como maquilladora y peinadora a nivel profesional, logró que compartió emocionada en redes sociales.

Cabe resaltar que el éxito de Isabel en el rubro de la belleza inició hace varios años en Perú, donde incluso logró inaugurar su propio salón de belleza. La también ex bailarina ahora se especializa en hacer lucir bellas a las novias en el día de su boda.

La ex pareja de Christian Domínguez no dudo en mostrar su felicidad y éxito en redes sociales, en donde compartió una serie de fotografías que capturan su trabajo impecable junto a novias a las que maquilló y peinó antes de su boda. “ Un sueño no se convierte en realidad por arte de magia. Se convierte en realidad con esfuerzo, determinación y trabajo duro ”, se leyó en la descripción de su publicación en Instagram.

La popular maquilladora ha sido elogiada por algunos de sus tantos fanáticos en la popular red social en la que la superó al millón de seguidores. “ Felicitaciones por su extraordinario trabajo en cuidar la belleza ”, se lee en uno de los comentarios del post.

TE PUEDE INTERESAR