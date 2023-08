Brunella Torpoco defiende los covers: “Es precisamente para que la música no muera”

Brunella Torpoco está agradecida por la oportunidad de grabar el tema ‘Yo perdí el corazón’ con Los Kipus. Además, la artista aprovechó para defenderse de quienes la cuestionan por cantar covers.

La cantante se mostró emocionada por participar en un tema junto al trío criollo, quienes la contactaron por su fuerte interpretación en el escenario.

“Este tema lo he grabado con sentimiento, he vivido la canción en carne propia, me ha dado muchas emociones”, manifestó la cantante a Trome.

Además, Brunella salió en defensa de los covers como medio para mantener vigente la música.

“ Dicen que es malo hacer covers, pero es precisamente para que la música no muera, para que la gente no se olvide y permanezca, para que la música siga viva ”, declaró.

