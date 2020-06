El exchico reality, Ernesto Jiménez, hizo una fuerte crítica a la profesora de inglés que aparece en la secuencia “Dos minutos para aprender”, el cual se emite de lunes a viernes en América Televisión.

Se trata de la licenciada en Educación, Pierina Gamarra, quien realizó la clase sobre la familia. Ernesto Jiménez se enfocó en la traducción que realizó la miss e hizo las correcciones del caso:

“Si quisieron decir que “la familia es lo más importante en nuestras vidas”, lo correcto sería “family is the most important thing in our lives”. No se traduce el inglés, palabra por palabra”, escribió en Twitter y pidió más responsabilidad a la producción del programa.

“No enseñemos usando Google Traductor (...) No puede ser que se le pase al que hizo el guión, al que se encargó de la grabación, a la “Miss” que supuestamente habla inglés y al que verifica todo antes de ir al aire. No pues, a tanta gente no se le puede pasar”, agregó en Twitter, mientras era respaldado por varios usuarios.

Dos minutos para aprender: La familia

Hace mea culpa

Horas después de cuestionar los conocimientos de la profesora, Ernesto Jiménez dijo que nunca quiso criticar a la profesora, sino los “errores de formulación y escritura de las oraciones en inglés que se vieron en pantalla”.

“En el proceso, el tema se terminó desviando hacia la profesora que sale en el video. Esa no era mi intención inicial. Me equivoqué. No tengo la capacidad ni el conocimiento educativo como para criticarla como docente. El video que hizo sobre el inglés no la descalifica, para nada, como profesora en otras áreas. No la quería menospreciar como educadora. Quisiera enmendar eso”, señaló.

“Y es que luego de leer todo, varias veces, me di cuenta que la estaba dejando muy mal. Así que ahora me toca hacer mea culpa. No retiro mi crítica. El fondo de mi mensaje sigue siendo tremendamente válido. Pero la forma fue brusca y, por partes, innecesaria”.

