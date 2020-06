Yahaira Plasencia la tiene clara. La salsera se proyecta internacionalmente y sueña con grabar con cantantes de la talla de Marc Anthony o Natti Natasha.

La salsera fue entrevistada en el programa “Estás en Todas” donde fue consultada si grabaría con su principal competidora a nivel nacional: Daniela Darcourt.

“Si Sergio (George) me dice, sería bueno grabar con ella, yo no tengo ningún problema a con nadie. Ahorita, no te miento, mi prioridad, me gustaría grabar con alguien internacional”, comentó la ‘reina del totó’.

“Me gustaría mucho con Mark, pero esto sería ufff, es un sueño, vale la pena soñar. De mujeres me gustaría hacer un feat con Natti Natasha, Anita, más mi estilo”, agregó.

