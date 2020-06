Se aburrió de responder sobre Jefferson Farfán. La salsera Yahaira Plasencia, quien reapareció esta semana para dar varias entrevistas a los programas de televisión, se cansó de responder constantemente a las preguntas relacionadas a su convivencia con el futbolista peruano.

Pese a que esta semana sí habló sobre la salud de la ‘Foquita’, la ‘reina del totó’ se mostró bien cortante con Sheyla Rojas en el programa “Estás en todas”.

'Shey Shey’ se llevó la peor parte por consultarle de manera insistente a la cantante sobre su futuro con Farfán. Las preguntas de Sheyla Rojas incomodaron evidentemente a la salsera. Así se desarrolló la entrevista:

- Vamos a ir a la yugular. Todo sabemos que ella está conviviendo con Farfán, ¿con todo esto, piensan en seguir con la convivencia y dar el siguiente paso a lo formal?

estoy tranquila, estoy enfocada en reinventarme y seguir enfocada con mi música. Recién me estoy activando, creo que lo más importante es recuperarme del todo para seguir con mi carrera.

- Pero no me has respondido, no lo pueden negar

- He dicho que pase lo que pase, yo estoy bien. Ahora, lo que realmente me motiva a recuperarme es seguir con mi carrera. Estoy contenta por todo lo que está pasando ahorita.

- Sabemos que Jefferson te apoya con la carrera (...) pero es bonito Yahaira ponerte en una relación, la convivencia no es fácil...

- Ahora me estoy recuperando, proyectada en mi carrera.

