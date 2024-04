Una polémica se ha desatado luego del estreno de la película ‘Chabuca’, Ernesto Pimentel está siendo cuestionado por la historia de su filme, debido a que el libro de Alex Brocca, expareja del artista, contó una versión totalmente distinta en su libro.

Asimismo, las hermanas del bailarín se presentaron en ‘Amor y Fuego’ para arremeter contra Pimentel, pues mostró a su hermano como un villano.

En el 2023, Ernesto Pimentel dijo que quiso plasmar su historia para desahogarse de todos los sucesos que vivió y por ese motivo está escribiendo un libro de su vida.

“ Te cuento que empecé a escribir mi libro el año pasado. Fue tanta la situación que decidí parar, pedí ayuda de una persona para que me ayude en estilo. Sentía que me ahogaba, decía esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir. Siento que si bien mi vida ha estado expuesta, siempre he tratado de guardar el trasfondo de alguna de estas cosas ”, sostuvo el intérprete de la Chola Chabuca en una entrevista con Carla Chévez.

Alex Brocca: ¿Quién fue la expareja de Ernesto Pimentel, de qué habla su libro y cómo falleció?

Con el estreno y éxito de la película ‘Chabuca’, que narra la vida artística de Ernesto Pimentel, conocido por su personaje televisivo ‘La Chola Chabuca’, ha revivido en la memoria del público, la figura de Alex Brocca, quien fue pareja del humorista.

El romance de ambos artistas generó polémica hace décadas, y el volver a tocar el tema en la cinta llamó la atención del público ha que expresado todo tipo de opiniones respecto al artista cómico y la dura vida que llevó Alex Brocca en su lucha contra el VIH hasta su fallecimiento.

¿Quién fue Alex Brocca?

Alex Brocca fue un exitoso bailarín peruano que saltó a la escena cultural antes de conocer a Ernesto Pimentel, con quien más adelante tendría una polémica relación entre pasión y complejidad que ha generado diferentes tipo de comentarios.

Brocca nació en el Callao, a lo largo de su vida fue un apasionado por el artes que práctico danza, canto, literatura y demás, lo que le valió ser reconocido como un destacado artista en Perú. El bailarín plasmó sus experiencias conmovedoras en su libro autobiográfico, ‘Canto de dolor. No repitan la canción’ que publicó en el 2000.

El libro de Brocca destaca por su narración de los altibajos de su relación con Pimentel, revelando detalles íntimos y también su batalla contra el sida, enfermedad diagnosticada en los últimos años de su vida.

¿Cómo falleció Alex Brocca?

En septiembre de 2004, a los 39 años, Alex Brocca falleció en el Hospital San José del Callao debido a complicaciones respiratorias causadas por una bronconeumonía. En sus últimos años, enfrentó valientemente el cáncer de ganglios y el sida, lo que deterioró considerablemente su salud.

“En una semana había perdido casi tres kilos, empecé a sentir cierto agotamiento, y frente al espejo vi desaparecer esa musculatura de la que me sentía orgulloso (...). Me dieron la nefasta noticia. ‘Sus dos últimas pruebas de tamizaje para ver una posible infección viral salieron reactivas (o positivas, que es lo mismo), lo que significaría que posiblemente esté infectado con el virus del sida’”, relató en parte su libro.

