El conductor de ‘En boca de todos’, Gino Pesaressi, se pronunció sobre la difícil situación que afrontan sus excompañeros de reality Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta tras ser suspendidos de forma indefinida de ‘Esto es guerra’ por haber participado en una fiesta en plena pandemia.

El exchico reality señaló que sus excompañeros no pensaron en las consecuencias de sus actos y lamentó que se queden sin trabajo en esta época tan dura donde muchos peruanos están en la calle.

“Conozco a Facundo claramente, y sé también del comportamiento casi intachable que ha tenido Pancho. Es sorprendente que sabiendo las medidas que se han tomado, no solo en sus contratos, sino en la promesa pública que hicieron en el programa, no pienses en las repercusiones”, se escucha decir a Gino.

ZONA POPULAR | Gino Pesaressi sobre fiesta de Yahaira Plasencia

“¿Es lo que querían que pase? Es cierto que eligieron una casa bastante alejada, esperando que no se suscite todo esto, pero es lamentable que no se hayan fijado en las repercusiones y que se queden sin trabajo, ahora que es tan difícil encontrar. Conozco tanta gente tan profesional que ha tenido años trabajando y ahora no pueden encontrar una oportunidad laboral porque muchos se han quedado en la calle”, señaló indignado.

El nuevo conductor de ‘En boca de todos’ lamentó que muchos jóvenes piensen que no se pueden contagiar y que por eso tomen la decisión de ir a fiestas en plena pandemia.

“Mucha gente se excusa pensando: ‘yo no me puedo contagiar’. Dios no quiera y lamentablemente uno de ellos caiga enfermo y no solo estarán enfermos, van a ocupar una cama UCI, personal médico, medicina que mucha gente necesita. Estamos haciendo juntas para crear plantas de oxígeno, parar encontrar cama UCI. Es un tema de conciencia y criterio”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR