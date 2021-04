Ethel Pozo, conductora del programa matutino “América Hoy”, decidió también pronunciarse sobre el escándalo que protagonizó Yahaira Plasencia tras esconderse en la maletera de un auto al momento de ser intervenida por la policía por haber realizado una fiesta en plena crisis sanitaria.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la hija de Gisela Valcárcel señaló que le apenaba mucho lo que está sucediendo con la salsera.

“Mi opinión es que no hay que hacer leña del árbol caído. Me da muchísima pena porque conozco a la mamá de Yahaira, a Yahaira, me he declarado fan de su música”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Ethel comentó que la cantante ya asumió sus errores y que no deberían darle con ‘palo’. “Entonces, darle ahora con palo, la verdad que no porque los hechos hablan por sí solos. Ella misma está reconociendo que tomó la peor decisión, es responsabilidad de ella borrar estas imágenes”, finalizó.

