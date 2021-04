¡FIEL A SU ESTILO! Rodrigo González ‘Peluchín’ se animó a burlarse del bochornoso momento que protagonizó Yahaira Plasencia y apareció en el inicio de su programa en la maletera de un vehículo, al mismo estilo que la ‘reina del totó'.

“¿Dónde está Rodrigo? Renzo, por favor, hoy no me pueden dejar sola hoy la pauta está más cargada que nunca, tenemos que comentar todo lo del programa de Gisela, Yahaira Plasencia y su fiesta COVID-19. ¿Por qué no está acá?”, expresó Gigi Mitre al iniciar ‘Amor y Fuego’.

Y en ese instante el popular ‘Peluchín’ pareció encogido dentro de la maletera de un auto agarrado de su cartera.

“¡No me están grabando, no!”, dijo con un rostro desencajado imitando a la ‘Patrona’, quien tuvo esta actitud para evitar que la PNP la traslade a la comisaría de Cieneguilla por hacer una fiesta Covid en plena pandemia,

Por último, el presentador ironizó con esta situación. “¡No mi amor! No te estaban grabando, el país entero ha visto a la Yaha. No pensarás que iba a hacer el mismo papelón que hizo la Yaha”, sostuvo entre risas.

