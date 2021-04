Cada vez son más los personajes de la farándula quiénes han opinado sobre la intervención a la fiesta covid que realizo Yahaira Plasencia el pasado viernes. Una de las últimas fue la exmodelo Tilsa Lozano quién tildó de egoísta, irresponsable, malagradecida a la ´reina del totó'.

La jurado de ‘El artista del año’ indicó que la interprete de ‘Y le dije no’ no tiene la menor solidaridad con el dolor de miles de peruanos que han perdido a sus familias debido a la pandemia del coronavirus.

“Creo que hay un grado bastante alto de inconsciencia por parte de muchas personas, sobre todo de los más jóvenes. Creo que quienes hemos perdido un familiar o conocemos a alguien que lo ha perdido o tuvimos a un familiar muy grave en UCI, cuando todos los canales y productoras han dejado en claro que cualquier tipo de reunión está prohibido, sabemos que es una irresponsabilidad que tendrá que ser sancionada, es demasiada inmadurez”, manifestó para el diario Trome.

“No voy hablar de si salió en la maletera del auto, caminando o en un cohete espacial, el tema no es cómo salió, el tema es que estaba ahí y no es solamente ella, sino un montón de gente que es inconsciente de lo que está viviendo el país y el mundo entero, y creo que es un poco egoísta y no sabe valorar la suerte que tiene”, contó muy indignada.

“Muchos, y doy fe, hemos estado sin trabajo por un año en la tele, entonces si tienes la suerte de ingresar a un programa ?Esto es Guerra’ tan exitoso como ese, deberías valorar la oportunidad que te ha dado Dios, la vida, tu productora, y cumplir con las normas. Creo que es un poco sonsa con ella misma, porque al final lo más seguro es que tomen medidas contra ella y la sancionen, hasta se puede quedar sin trabajo y hoy en día todos necesitamos trabajar para apoyar a nuestras familias. No valora la oportunidad que tiene de volver a trabajar a menos que tenga alguien… otro auspiciador”, añadió a referido medio.

Cabe resaltar que este domingo 25 de abril, Yahaira Plasencia pidió disculpas públicamente por la fiesta que realizó y su reacción ante la llegada de las autoridades:

“Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo – que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento; solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, señaló la salsera en un comunicado.

