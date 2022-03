María Esmeralda Pimentel Murguía, conocida profesionalmente como Esmeralda Pimentel, es una actriz y modelo mexicana que se dio a conocer en 2007, cuando participó en Nuestra Belleza Jalisco a los 18 años. Tras su paso por los certámenes, estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde se formó como artista.

Fue en 2009 que el productor Pedro Damián la invita a participar en la telenovela “Verano de amor”, oferta que aprovechó, aunque al terminar las grabaciones decide tomarse tres años fuera de las pantallas. En 2012 regresa con otro papel pequeño en “Abismo de pasión”, el cual le otorga un Premio Bravo a mejor actriz debutante.

A partir de ese momento se convierte en antagonista y protagonista de diversas novelas, hasta que en 2018 dio a conocer sus deseos de concluir esa corta pero exitosa etapa.

María Esmeralda Pimentel Murguía nació el 8 de septiembre de 1989 en México (Foto: Esmeralda Pimentel / Instagram)

¿POR QUÉ ESMERALDA PIMENTEL RENUNCIÓ A LAS TELENOVELAS?

Pese a que tenía una carrera que iba viento en popa y era la consentida del público, Pimentel decidió renunciar a las telenovelas pues no se sentía feliz y plena trabajando en ese rubro cuando su sueño era otro. En el podcast “Encubierto” de Juan Colucho, la actriz contó que sus metas eran explotar su talento en el cine o teatro, algo que no podía realizar ya que los melodramas consumían la mayor parte de su tiempo.

“Me empezaron a hablar a otra y otra y otra y otra, y siento que empecé a entrar en este camino en el que ya ni siquiera decides, ya es como de ‘oye te quiero en esto, te quiero en otro’ y empiezas a entrar como en una corriente, en la que yo dejé de cuestionarme las cosas o el para qué o el porqué”, empezó contando.

“La gente me reconocía y empecé a cuestionarme, ‘esto no se siente bien. ‘La gente reconoce mi trabajo, ya me puedo mantener por mí misma, tengo la capacidad económica de ayudar a mi familia, estoy haciendo lo que amo y ¿por qué no estoy feliz?, ¿por qué no me siento dichosa?’”, añadió.

Se olvidó de sí misma

En el camino para convertirse en actriz de telenovelas, Esmeralda recuerda haber dejado atrás una parte de sí misma relacionada con su intuición. El deseo de ser reconocida nubló su mente por un momento y la hizo perder el foco, lo que finalmente le pasó factura:

“Había una parte de mí, como artista, que dejé atrás por entrar como en este sistema de producir, producir, producir; en el que me olvidé de mi voz y de mi intuición y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban pero que me traían ciertos beneficios”.

ESMERALDA PIMENTEL ABANDONA LAS TELENOVELAS

Escuchando a su voz interior, Esmeralda toma la decisión de dejar de participar en telenovelas para así poder dedicarse de lleno a su verdadera vocación. El saltar de una producción a otra, sin poder tomarse el tiempo de analizar las opciones, la había agotado, aunque sus ojos se mantenían puestos en la industria del entretenimiento:

“Yo estaba muy clara que no quería seguir contando esas historias, sentía que me estaba llenando de vicios. Obviamente hacer telenovelas es dejar tu vida entera ahí, ya no tenía tiempo de leer, de ir al teatro, de ver cine [...] Todo era trabajar, trabajar, trabajar y, cuando lo dejé, fui muy feliz”.

De esta forma Pimentel incursionó como productora, así como también salió de México e hizo teatro. Finalmente, debió salir de su zona de confort para encontrar la felicidad, algo que las telenovelas no le daban.