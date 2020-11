La actriz y modelo colombiana, Milena Zárate, sorprendió opinando en contra de cómo se hace llamar la salsera Yahaira Plasencia, luego de que Sonia Morales dijera que ella tiene patentado el nombre de “La Patrona”.

Para Milena Zárate, usar “La Patrona” para alguien que canta salsa es un poco tosco, pues eso hace más referencia a una novela.

“A mí eso de “La Patrona” para una cantante me parece como tan tosco, tan ordinario. Es como para una novela, pero ya la verdad a Yahaira no la veo con ese título, no sé lo veo para otro rubro”, dijo en el programa “En Exclusiva”.

Además, Milena Zárate dijo que Yahaira Plasencia deberá pagar si desea usar “La Patrona”, pues alguien más lo patentó. “Pero ya si Sonia lo patentó y está registrado, ya fuiste pues. Te tocaría ‘La Patrona 2’”.

