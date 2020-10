Tras confirmar la ruptura de su relación con Jefferson Farfán, la salsera Yahaira Plasencia habló de otros temas como el retoque que se hizo en sus labios y su despampanante figura.

Yahaira Plasencia contó que se puso ácido hialuronico y le encanta y sobre su figura reveló haber bajado bastante de peso.

“Sabes cuál es el secreto? He bajado bastante de pesó Unos 3, 4 kilos, pero he bajado bastante de peso. Estoy bastante delgada. Me puse ácido hialuronico en la nariz y ahora en la boca, me encanta. Que me duren esos 8 meses..”, respondió Yahaira Plasencia.

Por otro lado, el reportero de “América Espectáculos” le preguntó si sus nuevos labios ya habrían pesado y Yahaira Plasencia pidió que le vuelva a hacer la pregunta. Seguidamente, la salsera respondió: “Ya qué? No, todavía no amigo, estoy buscando”. Lugo de ello se rió.

Yahaira Plasencia y su reacción cuando le preguntan: “¿Esos labios ya besaron?"-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Minsa lanza alerta epidemiológica tras caso de difteria en el Perú después de 20 años

Minsa lanza alerta epidemiológica tras caso de difteria en el Perú después de 20 años 28/10/2020

TE PUEDE INTERESAR