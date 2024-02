Pamela López, esposa de Christian Cueva, reveló todo lo que Christian Domínguez le contó sobre el amorío entre el futbolista y Pamela Franco.

“Después de mi comunicado (anunciando su separación con el futbolista), ella lo llama para hablar (Domínguez) y le cuenta que ese ‘webon’ la estaba llamando y estaba borracho, que iba a llamar a su papá (de Cueva)”, inicia López contándole a Magaly en una llamada telefónica.

Tras esto, según lo publicado por el programa Magaly TV, Franco se comunica con el papá de Cueva para evitar que López saque algo que la perjudique.

“Christian me dijo que Pamela había llamado a mi suegro, y me dice que ella conoce a la familia de Cueva... me cuenta que Cueva le decía (a Pamela) ‘Oh mi amor, tú tranquila, no va a pasar nada, ella no tiene nada, no te va a cagar, yo te amo a ti vamos a ser felices’”, señala López.

López contó que Cueva estaba tan borracho que no podía hablar con fluidez y es por eso que Franco decide llamar a su papá, suegro de Pamela López. “Le dijo que hable con la loca esa (osea por mi) y que no se atreva a sacar nada porque la iban a perjudicar (¿Quién te contó eso? Domínguez Magaly, Domínguez”, precisó.

Asimismo, López detalló que Cueva se apareció en una discoteca de San Juan de Lurigancho justo el día que Pamela Frnaco se presentaba. “Ella le cuenta a Domíngues: ‘Adivina quién ha venido a verme’. Pero dice que se refería a apodos muy despectivos como asquerosos, enano, cholo”, detalló López.

También confirmó que Cueva y Franco estuvieron todo el 2019 en una relación. De lado, precisó que Domínguez y Franco ya estaban mal desde noviembre de 2023 y, debido a esto, no le afectó tanto el ampay del cumbiambero.