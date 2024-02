El popular ‘Tito’ de la serie ‘Al fondo hay sitio’, interpretado por Laszlo Kóvacs, reafirmó su postura sobre el fútbol peruano en una entrevista reciente.

En declaraciones al Diario La República, Kóvacs reiteró que el fútbol peruano es mediocre y aburrido.

“Como espectáculo me parece sumamente aburrido. Las veces que he visto, porque hace mucho tiempo que deje de ver, dije: ¡Por Dios!”, señaló.

“Más entretenido es el campeonato de barrio o los chicos jugando fulbito en el colegio. Creo que hay un abuso, siento que los jugadores no son lo suficientemente profesionales, están sobrevalorados, les pagan mucho, hay mucha peliculina, hay mucho teatro”, agregó.

Añadió que el fútbol peruano no tiene fluidez, además, no existe una infraestructura adecuada para ofrecer un buen espectáculo.

“El juego es trabado, el fútbol no fluye, no es rápido, las condiciones no son las mejores. No estoy siguiendo la liga, pero lo poco que he visto, me parece un espectáculo que a mí no me gusta, puede emocionarte estar ahí en la tribuna, en el estadio”, comentó.

“Si lo que te gusta es ir al estadio, qué lindo sería algún día poder ir con tu familia, que no te pongan una reja como si estuvieras en el zoológico porque cualquier cosa podría pasar”, sentenció.

¿Qué dijo Laszlo Kovacs previamente?

Kovacs fue muy crítico con el fútbol peruano a través de dos tuis. “Si te gusta ver fútbol, ¿por qué interesarte por una liga tan mediocre y corrupta como la peruana? Ten un poco de amor propio y no le des bola. El fútbol es un deporte bello y hay ligas maravillosas como la inglesa ó la española. Nutre tu espíritu de cosas positivas. Quiérete”, fue el primer mensaje publicado por Kóvacs.

Luego, el actor añadió: “Ha sido una mañana maravillosa de bloquear a cientos de hinchas descerebrados cuya identidad está ligada a un equipo de fútbol que nunca ganó ni una copa libertadores. ¿Comparar el fútbol con la actuación? JA! Al menos en mi arte nadie se mata ni se fomenta la violencia”.