Ser la esposa de uno de los periodistas más controversiales como es Jaime Bayly ha hecho que Silvia Núñez del Arco logre obtener una buena cantidad de seguidores en Instagram. Y suman mas cuando sube fotos en ropa de baño, como lo hizo recientemente cuando asistió a una playa de Miami con su esposo y su hija.

“Huir”, fue lo que escribió Núñez del Arco en su red social donde aparece en una imagen con Bayly y su hija Zoe. Vale indicar, que sorprendió ver al periodista con bastantes kilos menos. Pero lo que sin duda, llamó la atención de muchos usuarios es apreciar a la joven con un micro bikini de color amarillo que hizo lucir su buena silueta.

“Antes no me la creía que ustedes estaban, pero me equivoqué y formaron una hermosa familia”, fue uno de los mensajes que le hicieron llegar uno de sus seguidores a la joven que cuenta con 37k de seguidores.

Cabe mencionar, que los años no han pasado por Silvia, quien tiene 31 años, pero aún mantiene esa cara de niña.