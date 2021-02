Dalia Durán, la esposa de John Kelvin, estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde anunció que decidió ponerle punto final a su matrimonio con el cantante luego de 12 años de relación.

Y es que la cubana comentó que al cumbiambero no siempre le iba bien en sus shows durante el tiempo que estuvo por Japón, motivo por el que ella decidió emprender un negocio.

“Muchas personas creen que no me separé porque él mantenía el hogar y eso no es cierto, en lo absoluto. Cuando él se va a Japón, le iba bien, le iba mal, tenía sus shows, mandaba lo que podía y yo con eso pagaba los gastos de la casa”, comenzó diciendo.

“En todo ese tiempo yo decidí reactivar un negocio de estética, que es algo que a mi me apasiona, pero como yo en ese momento no podía salir a hacer citas a domicilio porque estábamos en cuarentena y no podía exponer a mis hijos, decidí contratar a un personal especializado que estaba apto para este servicio”, agregó.

En ese sentido, Dalia Durán comentó que al John Kelvin no tener solvencia económica, ella tuvo que correr con todos los gastos de su hogar por algún tiempo.

“Te lo puede decir mucha gente en el lugar donde yo vivo, tengo muchas clientas ahí, todo lo dirigía desde mi casa y con ese dinero pude mantenerme y solventar muchas cosas. Cuando él vino de Japón, vino sin dinero, porque el dinero de su último show allá le sirvió para pagar un pasaje de Holanda a acá que costó demasiado”, expresó.

“Yo tenía unos ahorros cuando él llegó a Lima... Sí, lo mantuve, pero somos pareja y es para apoyarse. En todo ese tiempo quien tuvo que solventar la casa fui yo con mis ahorros”, finalizó.